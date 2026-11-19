Dongil Industries liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dongil Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 5.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongil Industries einen Gewinn von -627.000 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97.79 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 90.35 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch