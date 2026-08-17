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17.08.2026 06:37:00
Dongil Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Dongil Industries äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5136.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1163.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 103.12 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88.26 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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