Dongguan Dingtong Precision Metal A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dongguan Dingtong Precision Metal A hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.440 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongguan Dingtong Precision Metal A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508.7 Millionen CNY im Vergleich zu 371.6 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch