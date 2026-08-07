Dongguan Dingtong Precision Metal A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dongguan Dingtong Precision Metal A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.74 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.450 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongguan Dingtong Precision Metal A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 571.7 Millionen CNY im Vergleich zu 405.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch