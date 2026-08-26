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26.08.2026 06:37:00
Dongfeng Electronic technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dongfeng Electronic technology hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.09 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.010 CNY je Aktie erzielt worden.
Dongfeng Electronic technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.51 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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