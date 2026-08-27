Dongfang Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dongfang Electric lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.38 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.240 HKD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.46 Prozent auf 24.35 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.31 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch