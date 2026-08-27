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27.08.2026 06:37:00
Dongfang Electric A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dongfang Electric A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.33 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.220 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Dongfang Electric A mit einem Umsatz von insgesamt 21.15 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 2.08 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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