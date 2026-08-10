Dongbu veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dongbu liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dongbu die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 125.07 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 78.00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 229.96 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu 150.10 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch