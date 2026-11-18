Dongbu hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 117.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Dongbu einen Gewinn von 514.00 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dongbu in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 568.43 Milliarden KRW im Vergleich zu 405.53 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch