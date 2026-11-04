DongBu Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DongBu Steel hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 230.86 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DongBu Steel 155.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 830.58 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1’000.90 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch