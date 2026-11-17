Dongbu Securities hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Dongbu Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 114.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 807.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217.54 Milliarden KRW – ein Plus von 18.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dongbu Securities 183.35 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch