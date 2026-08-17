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17.08.2026 06:37:00
Dongbu Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Dongbu Securities hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Dongbu Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 960.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 539.00 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 232.04 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 273.41 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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