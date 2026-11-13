Dongbu präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dongbu hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 51.05 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dongbu 140.00 KRW je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.86 Prozent auf 210.06 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159.31 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch