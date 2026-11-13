Dongbu Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dongbu Insurance hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6765.25 KRW, nach 5427.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Dongbu Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7’175.06 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 72.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4’150.94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch