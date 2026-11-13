DONGBU HiTek: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DONGBU HiTek hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 655.98 KRW gegenüber 2237.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 403.36 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DONGBU HiTek einen Umsatz von 374.65 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch