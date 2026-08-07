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07.08.2026 06:37:00
DONGBU HiTek öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
DONGBU HiTek gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2482.04 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1475.00 KRW je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat DONGBU HiTek 414.45 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 337.41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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