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18.11.2026 06:37:00
Dongbang Transport Logistics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dongbang Transport Logistics hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dongbang Transport Logistics ein EPS von 87.00 KRW je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.21 Prozent auf 225.44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 237.82 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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