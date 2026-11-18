Dongbang Agro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 285.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -299.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19.79 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 18.94 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch