Dong Yang Steel Pipe hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 68.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -18.760 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 81.10 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.21 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch