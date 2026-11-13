Dong Won stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dong Won lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -35.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -14.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 28.20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.43 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch