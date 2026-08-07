Dong Won Fisheries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dong Won Fisheries hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 915.59 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dong Won Fisheries ein EPS von 600.00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dong Won Fisheries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50.04 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 52.27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch