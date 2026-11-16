Dong Won Fisheries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dong Won Fisheries äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 246.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 358.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Dong Won Fisheries im vergangenen Quartal 46.91 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dong Won Fisheries 36.25 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch