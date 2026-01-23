|
23.01.2026 13:49:49
Dong Suh FY Net Income Declines
(RTTNews) - Dong Suh (026960.KS) reported that its fiscal year net income was 146.5 billion Korean won compared to 159.1 billion won, down 7.9% from prior year. Net income from continuing operation before income tax was 162.0 billion won compared to 177.0 billion won, down 8.4%. Operating income was 45.3 billion won compared to 44.5 billion won, up 1.9%.
Fiscal year sales were 532.9 billion won compared to 488.9 billion won, an increase of 9.0% from prior year.
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
