Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’149 -0.6%  SPI 18’200 -0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’887 0.1%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’937 -0.3%  Gold 4’935 0.0%  Bitcoin 70’483 -0.1%  Dollar 0.7902 0.1%  Öl 65.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Partners Group2460882
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Heidelberg Materials-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Vonovia SE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
23.01.2026 13:49:49

Dong Suh FY Net Income Declines

(RTTNews) - Dong Suh (026960.KS) reported that its fiscal year net income was 146.5 billion Korean won compared to 159.1 billion won, down 7.9% from prior year. Net income from continuing operation before income tax was 162.0 billion won compared to 177.0 billion won, down 8.4%. Operating income was 45.3 billion won compared to 44.5 billion won, up 1.9%.

Fiscal year sales were 532.9 billion won compared to 488.9 billion won, an increase of 9.0% from prior year.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’712.61 19.17 SI9BRU
Short 13’984.05 13.78 BSUSOU
Short 14’492.61 8.94 SA6BSU
SMI-Kurs: 13’148.53 23.01.2026 13:48:00
Long 12’615.75 19.89 SO0BYU
Long 12’308.91 13.64 S1FBXU
Long 11’799.84 9.00 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Zurich-Aktie fester: Beazley lehnt auch verbesserte Offerte ab
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:47 ROUNDUP/Iran: Exekutionen sind nicht gestoppt - Kriegssorge wächst
13:45 Ramelow: Kampf um Zalando-Standort noch nicht verloren
13:34 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
13:30 Starcar wird abgewickelt - mehr als 600 Jobs betroffen
13:27 GNW-News: Warum Gewinnen Kopfsache ist - Marit Bouwmeester inspiriert beim European ABM Forum
13:24 Lachgas-Verbot in Deutschland gilt ab 12. April
13:20 ZF erwartet auch 2025 Verluste - Jobs weiter in Gefahr
13:20 ROUNDUP: Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvoten
13:19 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Intel auf 'Market-Perform' - Ziel 36 Dollar
13:19 Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energien