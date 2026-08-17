DONG IN ENTECH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DONG IN ENTECH liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DONG IN ENTECH die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1429.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -126.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 71.29 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DONG IN ENTECH einen Umsatz von 62.11 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch