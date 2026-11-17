DONG IN ENTECH hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 571.00 KRW gegenüber 692.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

DONG IN ENTECH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60.55 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.68 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch