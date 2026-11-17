DONG IL STEEL MFG präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 16.00 KRW gegenüber 274.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 38.99 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.90 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch