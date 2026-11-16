Dong-Il: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dong-Il liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dong-Il die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dong-Il hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 267.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 177.02 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 145.80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch