Dong Feng Automobile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dong Feng Automobile liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dong Feng Automobile die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.07 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.40 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch