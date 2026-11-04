Dong Bu Steel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dong Bu Steel präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 230.86 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dong Bu Steel 155.00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1’000.90 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 830.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch