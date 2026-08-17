Dong-Ah Tire Rubber: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dong-Ah Tire Rubber präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2716.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 865.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1’249.32 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 37.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909.64 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch