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17.11.2026 06:37:00
Dong-Ah Tire Rubber: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dong-Ah Tire Rubber veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1203.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1292.00 KRW erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 1’158.95 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dong-Ah Tire Rubber 918.73 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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