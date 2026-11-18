Dong-A Steel Technology hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -152.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Dong-A Steel Technology ein EPS von -128.000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dong-A Steel Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72.95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 99.40 Milliarden KRW im Vergleich zu 57.47 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch