Dong-A Steel Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dong-A Steel Technology hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 253.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -122.000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 80.37 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70.05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch