Dong-A ST lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dong-A ST vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 647.00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 961.90 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 222.71 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215.93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch