Donear Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Donear Industries hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 4.69 INR. Im letzten Jahr hatte Donear Industries einen Gewinn von 2.38 INR je Aktie eingefahren.

Donear Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.92 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.37 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch