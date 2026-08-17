Donear Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Donear Industries hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.17 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.69 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Donear Industries im vergangenen Quartal 2.12 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8.05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Donear Industries 1.96 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch