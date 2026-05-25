|
25.05.2026 14:24:33
Done.ai Board To Evaluate Multiple Strategic Alternatives
(RTTNews) - Done.ai Group AB (DONE.ST) said its Board of Directors has resolved to initiate a formal evaluation of strategic alternatives for Done.ai. The alternatives under consideration include continued independent execution against the company's financial targets, as well as a potential sale, co-investment, or other structural transactions. The Board also intends to engage one or more financial and strategic advisors to support the evaluation of the various alternatives.
Done.ai and its Board remain committed to its growth plan targeting 1 billion Swedish kronor in revenue by the end of 2028.
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSignale für Friedensvereinbarung: SMI an Pfingstmontag in Feiertagspause -- DAX sehr stark über 25'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich fest - Nikkei 225 mit Rekordhoch
Die Schweizer Börsen bleiben an Pfingstmontag geschlossen. In Deutschland wird hingegen gehandelt: Der DAX zeigt sich mit klaren Aufschlägen. Auch an den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.