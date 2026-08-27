Donaldson: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Donaldson hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.10 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Donaldson in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.06 Milliarden USD im Vergleich zu 980.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3.85 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3.05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3.89 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3.69 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch