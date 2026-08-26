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Donaldson Aktie 925485 / US2576511099

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26.08.2026 12:36:04

Donaldson Company Inc. Q4 Profit Climbs

Donaldson
82.00 EUR 3.14%
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(RTTNews) - Donaldson Company Inc. (DCI) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $129.3 million, or $1.10 per share. This compares with $114.3 million, or $0.97 per share, last year.

Excluding items, Donaldson Company Inc. reported adjusted earnings of $136.0 million or $1.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.9% to $1.058 billion from $980.7 million last year.

Donaldson Company Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $129.3 Mln. vs. $114.3 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.97 last year. -Revenue: $1.058 Bln vs. $980.7 Mln last year.

Fiscal 2027 Guidance: Full-year EPS is forecast to be between $4.22 and $4.38, including approximately $0.12 of dilution from Facet and compared with fiscal 2026 GAAP and adjusted EPS of $3.85 and $3.98, respectively. Sales are projected to increase between 5.5% and 9.5%, including an approximate 2% benefit from Facet sales, pricing of 2%, and a foreign currency translation tailwind of 1%

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Short 15’477.42 13.97 S7BCUU
Short 16’100.37 8.70 S03BFU
SMI-Kurs: 14’584.64 26.08.2026 12:38:33
Long 13’995.24 19.90 SPBMIU
Long 13’613.22 13.09 SQBLOU
Long 13’032.27 8.65 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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