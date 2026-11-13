Don Quijote verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Don Quijote hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9.15 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Don Quijote ein EPS von 9.53 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 649.28 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Don Quijote 573.28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch