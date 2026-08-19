Don Quijote legte Quartalsergebnis vor

Don Quijote hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.39 JPY, nach 4.90 JPY im Vorjahresvergleich.

Don Quijote hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618.73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 558.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 36.84 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Don Quijote ein Gewinn pro Aktie von 30.32 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Don Quijote in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8.84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2’445.26 Milliarden JPY im Vergleich zu 2’246.76 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch