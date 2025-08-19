|
19.08.2025 06:37:00
Don Quijote gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Don Quijote hat am 18.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 24.51 JPY. Im letzten Jahr hatte Don Quijote einen Gewinn von 27.84 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Don Quijote im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558.55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 527.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 151.59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Don Quijote 148.64 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.24 Prozent auf 2’246.76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2’095.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
