Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’072 0.0%  SPI 16’771 0.0%  Dow 44’912 -0.1%  DAX 24’315 -0.2%  Euro 0.9417 -0.3%  EStoxx50 5’435 -0.3%  Gold 3’331 -0.2%  Bitcoin 94’175 -0.6%  Dollar 0.8074 0.1%  Öl 66.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Swiss Re12688156TUI125205291Kuros32581411
Top News
Abhängigkeit vom Aktienmarkt: So schützt man sich vorm Crash
Palo Alto-Gewinn unter Erwartungen - Anleger lassen Aktie dank Ausblick steigen
Glencore-Aktie: Aufnahme von Grossprojekten in argentinisches Förderprogramm voraus?
Peach Property-Aktie: Moody's prüft mögliche Heraufstufung
Neue Krypto-Revolution im Finanzmarkt? Tokenisierung von Vermögenswerten im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal
19.08.2025 06:37:00

Don Quijote gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Don Quijote hat am 18.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 24.51 JPY. Im letzten Jahr hatte Don Quijote einen Gewinn von 27.84 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Don Quijote im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558.55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 527.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 151.59 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Don Quijote 148.64 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.24 Prozent auf 2’246.76 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2’095.08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Welche Signale sendet der Fed-Präsident?
18.08.25 SMI setzt guten Lauf fort
18.08.25 Rohstoffe der Zukunft: die Aufholjagd beginnt
18.08.25 Marktüberblick: Thyssenkrupp unter Druck
15.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM, VAT Group
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’521.12 19.91 BC8S1U
Short 12’802.28 13.85 UUOSMU
Short 13’247.30 8.99 B02SIU
SMI-Kurs: 12’071.88 18.08.2025 17:30:28
Long 11’511.58 18.68 BXGS2U
Long 11’265.06 13.54 B1SSKU
Long 10’769.33 8.73 B4PSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Ukraine-Treffen in Washington: SMI schliesslich kaum verändert -- Wall Street tritt auf der Stelle -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox
Swatch-Aktie in Rot: Swatch zieht Werbekampagne weltweit zurück

Top-Rankings

George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}