Doms Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Doms Industries hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.12 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.60 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.68 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5.68 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch