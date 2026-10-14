Dominos Pizza: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dominos Pizza gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4.60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4.08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.36 Prozent auf 1.19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch