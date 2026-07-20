Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.07.2026 12:09:54
Domino's Pizza Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Domino's Pizza Inc. (DPZ) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $135.75 million, or $4.07 per share. This compares with $131.09 million, or $3.81 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $1.194 billion from $1.145 billion last year.
Domino's Pizza Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $135.75 Mln. vs. $131.09 Mln. last year. -EPS: $4.07 vs. $3.81 last year. -Revenue: $1.194 Bln vs. $1.145 Bln last year.
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt abwärts tendiert, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.