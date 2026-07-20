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Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015

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20.07.2026 12:09:54

Domino's Pizza Inc. Bottom Line Rises In Q2

Domino's Pizza
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(RTTNews) - Domino's Pizza Inc. (DPZ) announced a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $135.75 million, or $4.07 per share. This compares with $131.09 million, or $3.81 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $1.194 billion from $1.145 billion last year.

Domino's Pizza Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $135.75 Mln. vs. $131.09 Mln. last year. -EPS: $4.07 vs. $3.81 last year. -Revenue: $1.194 Bln vs. $1.145 Bln last year.

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Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’869.86 19.92 STBYEU
Short 15’199.03 13.66 S5ZB0U
Short 15’754.64 8.91 SABNBU
SMI-Kurs: 14’305.28 20.07.2026 12:04:33
Long 13’701.51 19.65 S2B93U
Long 13’393.84 13.86 SHB7NU
Long 12’836.56 8.96 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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