Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’421 0.2%  SPI 20’282 0.2%  Dow 52’277 0.1%  DAX 25’646 0.1%  Euro 0.9316 0.4%  EStoxx50 6’372 0.4%  Gold 4’036 -1.6%  Bitcoin 51’625 -1.0%  Dollar 0.8110 0.7%  Öl 90.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Rheinmetall345850Sika41879292Partners Group2460882ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
DZ BANK: Kaufen-Note für adidas-Aktie
Rheinmetall-Aktie tiefer: Radhaubitzen-Deal mit Grossbriannien
ExxonMobil-Aktie tiefer: Dank hoher Ölpreise mehr verdient - verfehlt aber Erwartungen
Hold von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für adidas-Aktie
Suche...

Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 14:57:32

Dominion Energy Q2 Profit Drops, Revenues Rise; Backs FY26 View - Update

Dominion Energy
56.71 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Dominion Energy, Inc. (D), while reporting weak second-quarter earnings despite higher revenues, on Friday reaffirmed its fiscal 2026 outlook.

For fiscal 2026, the regulated electricity service provider continues to expect operating earnings guidance range of $3.45 to $3.69 per share, midpoint of $3.57 per share.

The firm also maintained all financial guidance provided in its fourth quarter 2025 earnings call, including operating earnings, and long-term growth guidance.

In the second quarter, Dominion Energy's net earnings totaled $340 million or $0.37 per share, compared with $760 million or $0.88 per share last year.

Adjusted earnings were $712 million or $0.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.6 percent to $4.480 billion from $3.810 billion last year.

In pre-market activity, the shares were trading 0.75 percent higher at $70.29, after closing Thursday's regular trading 1.16 percent lower.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dominion Energy Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?