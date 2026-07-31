Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097
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31.07.2026 14:57:32
Dominion Energy Q2 Profit Drops, Revenues Rise; Backs FY26 View - Update
(RTTNews) - Dominion Energy, Inc. (D), while reporting weak second-quarter earnings despite higher revenues, on Friday reaffirmed its fiscal 2026 outlook.
For fiscal 2026, the regulated electricity service provider continues to expect operating earnings guidance range of $3.45 to $3.69 per share, midpoint of $3.57 per share.
The firm also maintained all financial guidance provided in its fourth quarter 2025 earnings call, including operating earnings, and long-term growth guidance.
In the second quarter, Dominion Energy's net earnings totaled $340 million or $0.37 per share, compared with $760 million or $0.88 per share last year.
Adjusted earnings were $712 million or $0.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 17.6 percent to $4.480 billion from $3.810 billion last year.
In pre-market activity, the shares were trading 0.75 percent higher at $70.29, after closing Thursday's regular trading 1.16 percent lower.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
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