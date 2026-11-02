Dominion Energy A legte Quartalsergebnis vor

Dominion Energy A lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dominion Energy A 1.16 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.62 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch