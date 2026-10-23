Dometic Group AB: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dometic Group AB hat am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13.71 SEK. Im Vorjahresquartal hatten 0.350 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.12 Milliarden SEK – ein Plus von 4.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dometic Group AB 4.89 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.430 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4.88 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.ch