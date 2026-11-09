Doman Building Materials Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Doman Building Materials Group hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.22 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.210 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 841.7 Millionen CAD – ein Plus von 5.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doman Building Materials Group 795.1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch