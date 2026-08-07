Doman Building Materials Group legte Quartalsergebnis vor

Doman Building Materials Group hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 904.5 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 886.7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch